Vídeos virals
Un home es cala foc en un autobús a Suïssa i provoca la mort de cinc persones
Les autoritats han obert una investigació penal per aclarir les circumstàncies dels fets
Un incendi en un autobús a Kerzers, al cantó suís de Friburg, ha deixat almenys sis persones mortes i cinc ferides. El foc s’ha declarat en un autobús postal que connecta zones rurals del país i que, quan han arribat els serveis d’emergència, es trobava envoltat de flames.
La policia de Friburg ha assenyalat que l’incendi podria haver estat provocat deliberadament i les primeres hipòtesis apunten que un passatger s’hauria calat foc a si mateix durant el trajecte. Les autoritats han obert una investigació penal per aclarir les circumstàncies dels fets.