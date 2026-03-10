Vídeos virals
Manifestants australians intenten impedir el retorn de les futbolistes de l'Iran per seguretat
Cinc membres de l'equip han demanat asil a Austràlia
Manifestants australians han intentat bloquejar l'autocar que transportava a les 16 jugadores de la selecció femenina de l'Iran, tement per la seva seguretat si retornaven a casa, ja que havien estat amenaçades després de negar-se a cantar l'himne durant el primer partit de la Copa Àsia. La protesta s'ha produït després que cinc membres de l'equip demanessin asil a Austràlia, el que ha generat preocupació pel benestar de la resta de l'equip.