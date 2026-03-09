Una dona ataca amb 10 dispars la mansió de Rihana amb ella dins
La policia nordamericana informa que l'incident no ha deixat ferits i s'ha detingut una dona de 30 anys
Sembla de pel·lícula, però és cert: la mansió de la cantant estaunidenca Riahanna a Beverly Hills, Califòrnia, ha estat tirotejada, amb 10 trets mentre ella estava dins. La policia, que va rebre diverses denúncies de veïns que van sentir trets, va detenir una dona de 30 anys com a principal sospitosa dels fets. En arribar al lloc van veure que la casa assaltada pertanyia a la cantant nordamericana i a més, es van trobar alguns casquets de bala de l'arma utilitzada. Les fonts policials del país indiquen que ningú va resultar ferit a l'incident, tot i que Rihanna era dins de casa durant el tiroteig.