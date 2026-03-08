VÍDEOS VIRALS
Atacs dels EUA i Israel contra instal·lacions petrolieres a Teheran deixen almenys quatre morts
El dipòsit de petroli de Shahran i altres infraestructures energètiques han estat atacats
El dipòsit de petroli de Shahran, situat a Teheran, així com altres instal·lacions petrolieres de la capital iraniana, han estat objectiu d’atacs atribuïts als Estats Units i Israel. Els bombardejos han provocat almenys quatre morts, segons la informació disponible sobre els atacs registrats durant la matinada. Després dels atacs, la ciutat s’ha despertat aquest diumenge envoltada d’una espessa capa de fum. La capital iraniana ha quedat coberta per una barreja de pluja i fum procedent dels incendis provocats en les instal·lacions atacades, fet que ha generat una atmosfera descrita com a tòxica en diversos punts de la ciutat.