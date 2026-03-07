VÍDEOS VIRALS
Pastors cristians resen per Trump i per les forces armades a la Casa Blanca
Un grup de pastors cristians va pregar al Despatx Oval demanant “saviesa” per al president i “protecció” per a les forces armades
El president dels Estats Units, Donald Trump, va rebre un grup de pastors cristians i líders religiosos al Despatx Oval per participar en un moment de pregària. La trobada va tenir lloc a la Casa Blanca, on els líders religiosos van orar pel mandatari i per la situació actual del país.
Durant la pregària, els pastors van demanar “saviesa” per al president en l’exercici del seu càrrec i “protecció per a aquells que serveixen a les forces armades”. En una de les intervencions, un dels participants va expressar: “El guiaràs en aquests temps desafiants que afrontem avui”.