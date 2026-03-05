Vídeos virals
Un 'marine' acaba amb el braç trencat per protestar contra la guerra a l'Iran
El manifestant cridava que "ningú vol lluitar contra Israel"
Un 'marine' va acabar amb el braç trencat per protestar contra la guerra a l'Iran. McGinnis, que va estar de missió a l'Iraq, va interrompre una sessió del Senat dels Estats Units mentre cridava "ningú vol lluitar per Israel". El manifestant va ser ràpidament expulsat de la sala, però McGinnis s'hi va resistir i el seu braç va quedar atrapat a una porta, provocant-li una fractura mentre era retirat de la sala.