Vídeo viral
Un robot humanoide que ajuda a fer la compra es passeja pel Mobile World Congress
Com cada any, a principis de març, el focus mundial de tecnologia el copa Barcelona amb l'acolliment del Mobile Woreld Congress, un dels esdeveniments tecnològics més importants del món i on es presenten les principals novetats i els projectes d'innovació en matèria electrònica. Enguany no ha estat una excepció i la marca xinesa de telèfons Honor, ha presentat la seva 'nova joguina': un robot humanoide que està pensat per ajudar a fer la compra a la gent gran i també a fer inspeccions en els entorns laborals, entre d'altres usos. En el vídeo, es veu la màquina passejant-se tranquil·lament per un dels indrets del congrés.