La ‘Lluna de Sang’ marca el primer eclipsi lunar total de l’any

El fenomen és visible sobretot a l’est d’Àsia, al Pacífic i a Oceania

Redacció

El primer eclipsi lunar total del 2026, conegut com a “Lluna de Sang”, es pot observar a l’est d’Àsia, Austràlia, Nova Zelanda, gran part del Pacífic i a l’oest d’Amèrica del Nord i Central. En algunes zones de Sud-amèrica i d’Àsia Central es veu parcialment, mentre que a Europa i Àfrica la visibilitat és molt limitada o nul·la.

L’eclipsi es produeix quan la Terra s’interposa entre el Sol i la Lluna plena i projecta la seva ombra sobre el satèl·lit. En quedar completament immersa a l’ombra més fosca, la Lluna adquireix un to rogenc perquè l’atmosfera terrestre filtra la llum solar i deixa passar principalment els colors vermells i ataronjats.

