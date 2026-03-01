VÍDEOS VIRALS

Una jove queda penjada d’un telecadira en una estació d’esquí de Califòrnia

L’incident es va produir mentre ascendia amb dos acompanyants a Big Bear Mountain Resort i va generar moments de gran tensió

Redacció

Una jove de 21 anys va quedar penjada d’un telecadira mentre ascendia amb dos acompanyant a l’estació de Big Bear Mountain Resort, a Califòrnia. L’incident es va produir durant el trajecte d’un dels remuntadors, quan la jove va quedar parcialment fora del seient i suspesa a diversos metres d’alçada, fet que va provocar moments de tensió tant entre els ocupants del telecadira com entre altres usuaris presents a la zona. Tot i l’espectacularitat de l’escena, l’incident va quedar en un ensurt.

