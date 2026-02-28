VÍDEOS VIRALS
Les restes d’un míssil cauen en un barri residencial del Qatar
Les imatges capten una forta explosió coincidint amb l’ofensiva contra una base militar dels Estats Units
Les restes d’un míssil han impactat en un barri residencial de la capital del Qatar, provocant una forta explosió, en el marc dels atacs llançats per l’Iran contra la base militar nord-americana d’Al Udeid, tal com mostra un vídeo enregistrat per un resident de Doha. Els fragments del projectil cauen en una zona habitada poc després de l’ofensiva iraniana, que s’ha produït com a resposta al bombardeig sobre Teheran registrat aquest dissabte. En el vídeo s’hi observa l’impacte i una posterior detonació que genera una columna de fum visible des de diversos punts de la ciutat.