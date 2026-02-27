Un descarrilament a Milà causa 2 morts i 40 ferits
La fiscalia ha obert una investigació per homicidi involuntari i imprudència greu del conductor
El descarrilament d’un tramvia al centre de Milà ha deixat almenys dos morts i 40 ferits, tres d’ells en estat greu, en un accident que ha sembrat el caos a la ciutat. El comboi, amb passatgers a bord, es va sortir de la via, va envair el carril contrari i va acabar encastant-se contra una botiga al carrer Vittorio Veneto, a prop de Porta Venecia.
Segons una primera reconstrucció, el vehicle hauria perdut el control abans d’envestir diversos vianants. Entre les víctimes mortals hi ha un passatger i un transeünt.
Els serveis d’emergència van desplegar un ampli operatiu amb 13 ambulàncies, a més d’efectius policials i bombers. Els tres ferits més greus han estat traslladats a l’Hospital Niguarda amb pronòstic reservat.
Les primeres hipòtesis apunten a un possible excés de velocitat d’un model Tramlink bidireccional que feia poques setmanes que operava a la ciutat. L’alcalde de Milà, Giuseppe Sala, ha assenyalat que “no sembla ser una qüestió tècnica del tramvia, sinó alguna cosa relacionada amb el conductor”. La fiscalia ha obert una investigació per homicidi involuntari i imprudència greu, mentre diverses autoritats italianes i europees han expressat el seu condol a les víctimes.