Vídeos Virals
Un ex-boxejador evita l'agressió a una agent de seguretat a l'aeroport d'Almaty
Moments de gran tensió es van viure a l’Aeroport Internacional d’Almaty, al Kazakhstan, quan un home de 67 anys va retenir una agent de seguretat de 21 anys amb un ganivet al coll i va amenaçar amb detonar una bomba. La situació va generar pànic entre els presents i va obligar a activar els protocols d’emergència.
La intervenció decisiva va arribar de la mà de Musa Abdraim, un exboxejador de 52 anys i pare de cinc fills, que es va oferir voluntàriament per substituir la jove com a ostatge. En el moment de l’intercanvi, Abdraim va aprofitar els seus reflexos per desarmar l’agressor amb les mans nues i reduir-lo fins a l’arribada de la policia. El president del Kazakhstan li ha concedit una medalla estatal en reconeixement a la seva valentia, i el Consell Mundial de Boxa l’ha distingit com a “Heroi de la Humanitat”.