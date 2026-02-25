Vídeo viral
Trobat mort un catxalot en una platja propera a la Franja de Gaza
L'animal és un mascle i fa 18 metres de longitud. Les causes del traspàs encara s'estan investigant
Una imatge estremidora i que pot ferir sensibilitats: trobat un catxalot mascle de 18 metres, mort a la platja de Zikim, a escassos quilòmetres de la Franja de Gaza. Al cetaci l'ha trobat l'INPA, l'Autoritat de Natura i Parcs d'Israel. Encara s'investiguen les causes del traspàs de l'animal, però els experts sospiten que la contaminació de l'aigua hagi estat la principal culpable i també els estranya que estiguués nadant tan a prop de la costa en aquesta zona. El catxalot és tan gran que ha fet falta una grua per poder-lo enterrar, tal com es veu al vídeo que ha circulat per les xarxes socials en les darreres hores.