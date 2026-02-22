VÍDEOS VIRALS
Una ossa i les seves dues cries irrompen en una pista d’esquí a Califòrnia
Els animals van creuar la pista a l’estació Northstar i van sorprendre diversos esquiadors
Una ossa i les seves dues cries van irrompre en plena pista d’esquí a l’estació Northstar California Resort, a Califòrnia, i van obligar diversos esquiadors a esquivar-les mentre baixaven. Les imatges enregistrades mostren els tres animals creuant la pista davant la sorpresa dels presents. En els vídeos se senten crits d’astorament mentre l’ossa avança amb les cries per la neu, travessant la zona esquiable.
La presència de fauna salvatge en entorns de muntanya no és excepcional, tot i que l’aparició en plena pista va generar una situació inesperada per als esportistes que es trobaven a l’estació en aquell moment.