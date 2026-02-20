Vídeo viral
Un macaco orfe no se separa del seu peluix en un zoo del Japó
Es tracta d'un mico anomenat Punch i que va ser abandonat per la seva mare al poc de néixer
Un macaco japonès de set mesos, anomenat Punch, s’ha convertit en el protagonista del zoològic d’Ichikawa, a la perifèria de Tòquio, després que la seva història hagi captivat milers de persones al Japó i a les xarxes socials. La cria va ser rebutjada per la seva mare en néixer el juliol passat i des d’aleshores no se separa d’un peluix en el qual ha trobat el consol i l'estima que li mancaven.
Segons ha explicat el portaveu del centre, Takashi Yasunaga, el rebuig maternal és un fet ocasional en aquesta espècie i, en aquest cas, podria estar relacionat amb la inexperiència de la mare i les altes temperatures. Davant la situació, el personal del zoo va criar el petit i, per oferir-li un punt de suport emocional, li va proporcionar un peluix d’orangutan taronja al qual es va acabar aferrant.
Punch dorm abraçat al peluix i el porta amb ell quan l’entorn li resulta aclaparador, tot i que conviu amb la resta del grup, format per 56 macacos. Diversos vídeos compartits a les xarxes mostren el procés d’integració del petit, especialment després de la seva reintroducció amb la manada el gener passat.
El 5 de febrer el zoo el va presentar oficialment al seu compte d’X, on un missatge sobre la seva evolució acumula milions de visualitzacions. L’impacte mediàtic s’ha traduït també en un augment de visitants: el cap de setmana passat 8.000 persones van passar pel recinte, el doble de l’habitual en aquesta època.
Amb prop de dos quilos de pes, Punch continua rebent alimentació dels cuidadors mentre millora la seva interacció amb el grup. Sota etiquetes com #AnimoPunch, les xarxes segueixen de prop el seu camí cap a la independència, sempre amb el seu inseparable company de peluix.