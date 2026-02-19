Vídeo Viral
Els nens d'Uganda dediquen un ball a Vinícius Júnior per recolzar-lo després de l'incident racista
Els membres de la banda Getto Kids han decidit fer aquesta canço per animar el jugador del Reial Madrid després de l'episodi racista que va viure al partit contra el Benfica el passat dimarts
Si hi ha un tret que caracteritza la població africana és que porten el ritme a la sang. Tots ballen bé, i per a mostra el vídeo que el grup de música d'Uganda fundat l'any 2014 per Daouda Kavuma i format per nens i nenes dels barris marginals de la capital ugandesa, anomenat Ghetto Kids, on un grup de menors li dediquen una coreografia al futbolista del Reial Madrid, Vincius Júnior per recolzar-lo, després de l'episodi racista que va patir dimarts al partit de la Champions League contra el Benfica, on un jugador del conjunt portuguès li va dir "Mico" tapant-se la boca amb la samarreta, tot just després que el brasiler marquès el gol de la victòria del seu equip. A la cançó, a més, els components del grup es veu com pronuncien la paraula "Vini, Vini", en diverses ocasions. A més, a la descripció del vídeo es pot veure com li dediquen el següent missatge: "T'estimem".