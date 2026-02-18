Vídeo Viral
Lindsey Vonn torna a casa després de ser intervinguda de la lesió
L'esquiadora estatunidenca anuncia a més que també va perdre un dels seus tres gossos l'endemà de la caiguda
Després de ser sotmesa a quatre operacions en el genoll lesionat després de la caiguda que va patir en una baixada durant els Jocs Olímpics de Milà-Cortina, l'esquiadora nordamericana de 41 anys ha estat trasllada a casa per continuar amb la seva recuperació. A més, també ha aprofitat per anunciar la defunció d'un dels tres gossos que té, concretament el gran, anomenat Leo, i que va morir un dia després que l'esportista patís l'aparatosa caiguda.