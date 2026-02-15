VÍDEOS VIRALS
Detingut a Turquia després de robar una joieria i fugir muntat en un ruc
El sospitós va sostreure uns 150 grams de joies a Kayseri i va intentar escapar-se pels carrers durant la nit
Un home ha estat detingut a Kayseri (Turquia) després de presumptament robar una joieria i fugir muntat en un ruc. Els fets van tenir lloc dimarts passat durant la nit. Les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat mostren com el sospitós va trencar l’aparador de l’establiment amb la intenció d’endur-se objectes de valor. Posteriorment, va abandonar el lloc dels fets utilitzant un ruc com a mitjà de fugida, en una escena que ha transcendit per l’originalitat del mètode emprat.
D’acord amb la informació disponible, l’home hauria sostret aproximadament 150 grams de joies. Hores més tard va ser localitzat i detingut per la policia, que també va recuperar els objectes robats, els quals estaven enterrats en un terreny.