Vídeo Viral
A una ovella li creix herba per les pluges
Un cas mai vist i un capítol més d'imatges curioses que ha deixat el temporal Leonardo a Espanya. Es tracta no d'una, sinó de dues ovelles de Mijáres, a Ávila, a la comunitat uutònoma de Castella i Lleó, batejades amb els noms de Juani i Careta i que s'han fet molt populars perquè a ambdues els ha crescut herba a sobre el pelatge, a la llana. L'usuari del vídeo, incrèdul per la situació declara: "Heu vist mai una ovella a la qual li surti herba a la llana? És el primer cop que ho veig a la meva vida".