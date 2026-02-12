Vídeo Viral
Un increïble sot a una carretera d'extremadura
Com si Extremadura no hagués tingut suficient amb el temporal que ha assolat a la comunitat, ara se li suma un altre incident mediambiental. I és que una dona que conduia tranquil·lament el seu cotxe per la carretera CC-428 que uneix les localitats de Càceres de Berzocana i Logrosán s'ha endut un gran ensurt quan la porció de terra que unia les dues vies al punt quilomètric 7.500 ha patit una deslliçada molt important del talús que ha arrossegat uns 30 metres de via. La dona ha hagut de ser escarcerada pels bombers i no ha patit cap lesió.