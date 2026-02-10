Vídeo Viral
Quatre encaputxats assalten un furgó blindat i bloquegen una autopista a Itàlia
Un grup de 4 delinqüents ha dut a terme un setge de pel·lícula assaltant un furgó blindat al sur d'Itàlia. Concretament a la carretera estatal que connecta les ciutats de Lecce amb Brindisi, a la regió de Puglia.
La banda armada, que es va fer passar per agents de l'autoritat amb cotxes de la policia falsos sobre els quals van col·locar llums intermitents blaves. Per poder fer l'assalt en mig de la via, els assaltants van tallar la carretera amb cotxes i una furgoneta i van fer explotar dos vehicles per intentar intimidar el blindat i que aquest s'aturés. També van volar les portes del camió amb diners per intentar accedir a l'interior, però es desconeix si finalment van aconseguir robar el botí. A més, anaven equipats amb metrallets i van començar a obrir foc contra el Carabinieri - policia italiana- que van arribar al lloc dels fets en rebre l'avís de l'incident. Al cap de pocs minuts els lladres van fugir i dos van ser localitzats i detinguts. La resta, segueixen en parador desconegut.