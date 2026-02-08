VÍDEOS VIRALS
La Guàrdia Civil rescata tres persones atrapades per la neu en un Jaguar al port d’Honduras
El vehicle circulava sense cadenes, va quedar immobilitzat i els ocupants van ser traslladats a Jerte (Càceres)
Efectius de la Guàrdia Civil van rescatar la tarda de dissabte tres persones que havien quedat atrapades per la neu al port d’Honduras (Càceres). Es tracta d’un home, una dona i una menor que viatjaven en un vehicle Jaguar que va quedar immobilitzat a causa de l’acumulació de neu a la calçada. El vehicle circulava sense cadenes, malgrat que en aquell moment el seu ús era obligatori. Tot i que el pas pel port estava obert al trànsit, les condicions meteorològiques exigien portar l’equipament adequat per garantir la seguretat.
Els agents van procedir a auxiliar els ocupants davant la impossibilitat de retirar el cotxe del lloc on havia quedat encallat i van traslladar els afectats fins a la localitat de Jerte per garantir la seva seguretat. Posteriorment, el vehicle va ser recuperat.