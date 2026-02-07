Vídeos virals
El riu Guadalquivir desborda a Còrdova i inunda carreteres i zones residencials
El desbordament del riu Guadalquivir a Còrdova ha provocat inundacions que han afectat carreteres i àrees residencials. Les imatges aèries proporcionades per la policia nacional espanyola mostren grans extensions de terreny completament cobertes per l’aigua, evidenciant la magnitud de l’episodi. Segons han informat les autoritats locals, diverses vies de comunicació han quedat tallades i alguns habitatges han quedat parcialment anegats.