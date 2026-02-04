Vídeo Viral
La mare d'una presa política veneçolana es desmaia al demanar informació sobre el parador de la filla
Fanny Lozada, és la viva representació de la situació de molts dels familiars dels presos polítics de venezuela, empresonats pel règim de Nicolás Maduro. Ella és la mare d'una d'aquestes preses polítiques, concretament d'Ariannys Araujo Lozada, i es va desmaiar al demanar informació sobre el parador de la seva filla durant un míting polític a l'Universitat de Caracas de Veneçuela. A la concentració, la mare també ha relatat les tortures a les quals va ser sortmés el seu net de 15 anys. Ambdós, segrestats pel règim chavista.
El vídeo, públicat a xarxes per diversos usurais mostra el moment exacte del desmai de la dona.