Vídeo Viral
La mítica Marmota Phil prediu que l'hivern durarà sis setmanes més
Avui és 2 de febrer, i això significa que és un dia sagrat pels nord-americans i sobretot pel poble de Punxsutawney, a Pensilvània, ja que és la data en què la mítica Marmota Phil ha de predir si l'hivern s'allargarà sis setmanes més, o, per contra, si la primavera arribarà abans d'hora, segons vegi o no sortir la seva ombra en sortir de la seva madriguera.
Doncs bé, en aquesta ocasió, l'animal ha predit que l'hivern s'allargarà sis setmanes més, ja que la marmota ha vist la seva ombra, tot just sortit del niu. No obstant el seu veredicte, val a dir que les prediccions de Phil no són del tot fiables, de fet, segons l'experiència dels habitants, sol encertar el 40% de les vegades des que s'iniciés el ritual.