Vídeos virals
Dues guineus passegen per les grades de l’estadi de Riazor a A Coruña
Els animals van ser enregistrats corrent amb calma per la instal·lació, buida de públic i sense activitat esportiva
Dues guineus s’han convertit en protagonistes inesperades a A Coruña després de ser enregistrades mentre corretejaven amb total tranquil·litat entre les grades de l’estadi de Riazor. Les imatges mostren els dos animals desplaçant-se per la zona de seients sense presència d’espectadors ni activitat esportiva a la instal·lació en aquell moment. La presència de fauna salvatge en espais urbans no és habitual, però pot produir-se puntualment quan els recintes es troben buits i sense moviment de persones. El vídeo de l’escena s’ha difós després a través de canals digitals, convertint els dos exemplars en una curiosa estampa del matí a la ciutat gallega.