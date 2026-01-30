Un tornado provoca destrosses a Plasència.

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Un tornado acompanyat de pedra ha provocat series destrosses a la ciutat espanyola de Plasència, a la província de Càceres. El fenomen ha estat molt localitzat a la zona nord de la ciutat, on les ratxes de vent han superat els 120 quilòmetres per hora, mentre que l'estació meteorològica de Plasència ha registrat només una ratxa màxima de 51 quilòmetres per hora. El vent ha provocat la caiguda d'arbres, destrosses al mobiliari urbà i fins i tot ha fet bolcar vehicles, però l'ajuntament de la ciutat ha descartat danys personals.