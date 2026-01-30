Vídeos virals
Una allau sepulta un poble al nord de l'Índia
Les autoritats han informat que no s'han hagut de lamentar danys personals
Una allau ha sepultat el poble de Sonamarg, a la regió del Kashmir del nord de l'Índia. La gran quantitat de neu que s'ha acumulat a la zona, a causa de les fortes nevades dels darrers dies, han provocat que la neu baixés de la muntanya i arrases amb el poble, conegut pel turisme d'hivern. Les autoritats índies han informat que no s'han hagut de lamentar danys personals.