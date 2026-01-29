Vídeo Viral
Un poble de Sicília s'esfondra per una esllavissada provocada per les pluges
Ha passat a la localitat de Niscemi, una ciutat construida sobre capes de sorra i argila
Sicília està oficialment en estat d'emergència després de les intenses pluges que han causat estralls a la localitat on s'hauran de reconstruir cases i carreteres i relocalitzar centenars de famílies. Especialment sonada ha estat la situació que s'ha viscut a la comuna siciliana de Niscemi, una regió de poc més de 26.000 habitants que ha viscut veritables moments de pànic quan una porció de terra plena de cases situada a sobre d'un penya-segat s'ha deslliçat durant quatre quilòmetres i ha provocat l'esfondrament de moltes cases i l'evacuació de més de 1.500 persones que han perdut la llar. El gran problema de ciutat de Niscemi és que està construïda sobre capes de sorra i argila, elements que es tornen realment vulnerables i permeables amb les pluges. El del deslliçament, però, no és el primer cop que succeeix.
La primera ministra d'Itàlia no s'ha pogut quedar de braços plegats i ha decidit visitar la ciutat del sud de Sicília per a conèixer de primera mà la situació que es viu en aquests difícils moments.