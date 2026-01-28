Vídeo viral

Alumnes d'una escola de Cadis versionen 'La Perla' de la Rosalía

La iniciativa forma part d’un projecte educatiu que aposta per la música com a eina pedagògica per treballar valors fonamentals com l’empatia, el respecte i la convivència

Els alumnes i alumnes de 5è de Primària del CEIP San Francisco, situat a Arcos de la Frontera (Cadis), han protagonitzat una emotiva i delicada versió de la cançó 'La Perla' de Rosalía. L’actuació s’ha convertit en viral a les xarxes i ha generat un ampli ressò pel seu missatge ple de sensibilitat i compromís.

La iniciativa forma part d’un projecte educatiu que aposta per la música com a eina pedagògica per treballar valors fonamentals com l’empatia, el respecte i la convivència, amb l’objectiu concret de prevenir i combatre l’assetjament escolar. Amb la cançó de Rosalía com a fil conductor, l’alumnat ha treballat les emocions i la importància de no callar davant d’una situació d’injustícia o maltractament.

Docents del centre han destacat que aquest tipus d’activitats ajuden a desenvolupar la intel·ligència emocional i reforcen la cohesió de grup, alhora que permeten visibilitzar problemàtiques reals a l’aula des d’un enfocament positiu i creatiu.

El projecte ha rebut el suport de la comunitat educativa i ha estat molt aplaudit pels propis familiars, per la comunitat local i per usuaris de tot l’Estat espanyol que han reconegut el valor transformador de la proposta.

