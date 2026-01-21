Vídeo viral
Una vaca es grata el cos amb una escombra
Segons els cientícis, es tracta del primer cas verificat experimental de bestiar utilitzant una eina
Increïble, però cert. Aquesta vaca ens representa a molts, podríem ser gairebé qualsevol de nosaltres, un dia qualsevol en el qual estem mandrosos i no ens volem aixecar del llit. Ella és la vaca Veronika, és suïssa i viu a una granja gran d'Àustria i que ha après a utilitzar eines, convertint-se en el primer cas d'un animal documentat, fent-se valdre d'aquests utensilis, més enllà dels ximpanzés. Els científics estan bocabadats amb aquest exemplar, ja que és un cas molt peculiar i inèdit.
En el vídeo es veu com el boví se serveix d'una escombra per gratar-se el cos, perquè de qualsevol altra manera, no podria.