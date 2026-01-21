Vídeo viral
Uns joves quasi són engolits per una onada gegant a Sicília
La borrasca 'Harry', no només ha deixat greus afectacions a Andorra, sinó que més aviat ha tingut un efecte global. Al sur d'Itàlia per exemple, concretament a la regió de Scaletta Zanclea, a Sicília, el fenomen meteorològic també ha fet acte de presència. I de quina forma! Allà s'ha declarat l'alerta vermella per vents que bufaven a més de 150 quilòmetres per hora i onades de deu metres d'altura.
La borrasca, ja ha provocat que a zones com Serdenya o Calàbria, s'hagi hagut de desallotjar a més de 200 persones per esfondraments i inundacions.
El vídeo d'aquesta notícia n'és un gran exemple: uns quants joves que van passejant tranquil·lament per la localitat d'Scaletta, es veuen sorpresos per una onada gegant que arremet, de sobte, al carrer per on ells caminen. Per sort, se n'adonen a temps i no els ha passat res.