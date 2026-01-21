Vídeos virals
Un passatger d'un avió grava els incendis de Xile
Les flames han calcinat més de 34.000 hectàrees i han provocat una vintena de morts
Un passatger d'un vol comercial entre Concepción i Santiago de Xile ha gravat els incendis que afecten la regió del Bío-Bío a Xile. Els focs han deixat una vintena de morts i han arrasat més de 500 vivendes. El president del país sud-americà, Gabriel Boric, ha declarat l'estat de catàstrofe a la zona, ja que les flames han calcinat més de 34.000 hectàrees.