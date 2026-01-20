Vídeos virals
El Senegal posa a un jugador a defensar la tovallola del porter
Els recollidors de pilotes de Marroc volien robar-li per evitar que pogués eixugar-se els guants
La final de la Copa Àfrica entre Marroc i Senegal ha estat plena de polèmica, ja sigui per un gol anul·lat al Senegal, un penal a l'últim minut fallat pel Marroc o que el Senegal abandonés el camp abans de la pròrroga per estar en contra de decisions arbitrals. Però el més "estrany", va ser que el porter suplent del Senegal, Yehvan Diouf, va passar a ser el guardià de la tovallola del porter titular, Mendy. Tot perquè els recollidors de pilotes volien robar-li la tovallola per evitar que pogués eixugar-se els guants. Finalment, i després de barallar-se amb tots els joves, va acabar amb la tovallola a les mans i la seva selecció guanyant la copa.