Alerta per la crescuda del riu Onyar a Girona
El riu Onyar, al seu pas per la ciutat de Girona, es troba prop de valors crítics, amb un cabal de 327 m³/s. Tot i que encara està lluny de les xifres assolides durant el temporal Gloria del 2020, quan es va arribar a 535 m³/s, l'ajuntament de la ciutat ha demanat no acostar-se al riu i evitar transitar per la zona propera a la llera.
La crescuda de l'Onyar és deguda a la llevantada que afecta les comarques de Girona, i on els meteoròlegs preveuen que encara puguin caure entre 50 i 100 litres per metre quadrat.