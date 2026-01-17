VÍDEOS VIRALS
Nevades rècord a Kamtxatka col·lapsen ciutats i obliguen a declarar l’estat d’emergència
L’acumulació de neu ha arribat fins a l’alçada dels edificis en algunes zones de la península russa
Les intenses nevades registrades a la península de Kamtxatka, a l’extrem oriental de Rússia, han provocat una situació d’emergència que els mateixos habitants descriuen com un “apocalipsi de neu”. Les precipitacions excepcionals han enterrat diverses ciutats, han bloquejat carreteres i han obligat les autoritats a declarar l’estat d’emergència. Les imatges han omplert de reaccions les xarxes socials. En algunes zones, la neu acumulada ha arribat fins al nivell dels edificis, dificultant greument la mobilitat i l’activitat quotidiana. Les fortes nevades han provocat importants afectacions a les infraestructures i han deixat nombroses vies de comunicació impracticables.