Vídeo Viral
Un cérvol de 17kg planta cara a un rinoceront a Polònia
Al final, és l'animal petit el que acaba per espantar el gran
Increïble, però cert aquesta imatge que s'ha vist a una Polònia nevada: un cérvol de 17 quilograms planta a de cara a un rinoceront gegant. La seqüència, per descomptat, val la pena comentar-la perquè és sorprenent. En els primers instants del vídeo, es veu com el rinoceront intenta que el seu rival s'acovar-di, sacsejant el cap i mostrant la banya davantera. Però a mesura que passen els segons es veu com l'animal petit va guanyant terreny i li planta cara al gegant fins aconseguir que fugi