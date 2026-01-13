Vídeos virals

Tres snowboarders són arrossegats per una allau a una estació d'esquí de Califòrnia.

Tres esquiadors són arrossegats per una allau a Colorado

Tot i l'incident no hi ha hagut ferits greus i tot ha quedat en un ensurt

Tres esquiadors han estat arrossegats per una allau al Parc Nacional de Colorado, a Califòrnia. Els esportistes estaven practicant snowboard quan de cop un d'ells ha estat arrossegat per una allau, fet que ha comportat que quedés enterrat breument i que hagués de ser rescatat amb una luxació a l'espatlla. La resta d'esquiadors no han resultat ferits, a excepció d'un treballador de rescat que va ser ferit lleu en quedar atrapat momentàniament per una altra allau.

Les autoritats del parc adverteixen que "encara que faci bon temps, el risc d'allaus continua sent alt, especialment en terrenys empinats i fora pista".

