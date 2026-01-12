Vídeo Viral
Una celebració de Nadal molt lluminosa a Etiopia
Es tracta d'una de les festivitats religioses més importants del país
Sembla un camp de gira-sols, però no ho és. El vídeo, publicat a la xarxa X pel compte Alerta News Plus mostra com milers de cristians etíops es congreguen a una de les places del país en la tradicional cerimònia nocturna, acompanyada de milers d'espelmes per celebrar la nit de Nadal etíop. Es tracta d'una de les festivitats religioses més importants del país, marcada per oracions, càntics i processons solemnes.