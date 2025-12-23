Vídeo Viral
Increïble acumulació de brossa a l'Everest
Molts dels alpinistes que aprofiten per acampar en els camps bases, llençen allò que els sobra a la neu
La imatge és desllanadora, se't cau l'ànima als peus: L'Everest ple de brutícia en un dels campaments del que és el cim més alt del planeta. En un vídeo penjat a la xarxa social X pel compte Alerta Mundial, s'observa com un dels campaments on es troben molts dels alpinistes que volen conquerir l'Everest, al Nepal, no tenen repars a l'hora de llençar tot allò que no volen a la neu. La imatge és desoladora i deixa un mar de residus i brutícia a la neu.