Les forces aèries de Noruega dibuixen un arbre de Nadal per inaugurar les festes

Les forces aèries noruegues dibuixen un arbre de Nadal al cel

Altres països escandinaus com Suècia o Dinamarca també ho tenen com a costum

Les forces aèries de Noruega han donat oficialment el tret de sortida al Nadal i ho han fet amb el tradicional vol anual, que ja és tradició en el qual els avions s'ajunten per formar un arbre de Nadal al cel. Un costum que duen a terme molts països i que darrerament també han realitzat altres regions escandinaves com Suècia o Dinamarca. 

En el vídeo, publicat a la xarxa X per l'usuari Faytus Network, es veu precisament la coreografia que duen a terme els aeroplans per estrenar oficialment les festes d'una forma divertida i original.

