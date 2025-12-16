Vídeo Viral
L'estàtua de la Llibertat del Brasil, s'esfrondra pels forts vents
Mesurava 35 metres i ha estat a punt d'impactar contra un cotxe
A Guaíba, a l'estat brasiler de Rio Grande han vist com s'esfondrava la mítica rèplica de l'Estàtua de la Llibertat que hi ha a la regió, sitauda en un aparcament, per culpa de les fortes ventades - fins a 100km/h- que assolen el país darrerament. Un succés impactant i que ha commocionat el poble Brasiler i que, gràcies a Déu no ha deixat ferits, perquè l'estructura, d'uns 35 metres de llarg, ha caigut sobre la calçada de la carretera i que va estar a punt d'impactar de ple sobre un dels cotxes que estava aparcant a prop.