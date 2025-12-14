VÍDEOS VIRALS
Un ciutadà desarma un dels autors de l’atac terrorista a la platja de Bondi, a Sydney
Les forces de seguretat han assegurat que l'actuació va contribuir a salvar vides durant l’atac, que ha causat almenys dotze morts
Un ciutadà va tenir un paper clau aquest diumenge durant l’atac terrorista registrat a la platja de Bondi, a Sydney, enmig d’una situació de gran caos i pànic. L’home va aconseguir sorprendre i desarmar un dels presumptes autors de l’atac, tal com mostren les imatges difoses a les xarxes socials. Després d’un forcejament, el ciutadà va aconseguir prendre el rifle a l’atacant, que va fugir del lloc dels fets. L’actuació es va produir mentre es desenvolupava l’atac, que ha deixat almenys dotze víctimes mortals.
Els cossos de seguretat han valorat la intervenció com un acte heroic i han assegurat que l’acció del ciutadà va contribuir de manera decisiva a mitigar les conseqüències de l’atac.