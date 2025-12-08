Vídeo Viral
'Pluja' de micos a un parc de la Xina
Més de 100 primats han baixat a tota velocitat per una muntanya del parc
Durant uns instants ha condit el pànic al Parc Nacional de Quianglingshan, situat al sud-est de la Xina, quan una manada d'uns 100 micos han descendit d'una de les muntanyes del parc, una situació que ha generat inquietud als turistes que es trobaven a l'indret. Molts d'ells, vist el panoroma han decidit refugiar-se sota els sostres i altres estructures que han anat trobant, mentre han esperat que els primats acabessin de baixar.
En mig del revolt, però, hi ha algú a qui no li ha importat agafar el seu telèfon i posar-se a gravar l'escena, que en aquests moments ha assolit una gran viralitat.
Segons informen alguns mitjans digitals, el parc en qüestió és un dels llocs que conté més micos del món, una quantitat que ha augmentat de forma desmesurada en els últims temps, fet que ha generat que hi hagi una competència ferotge entre els animals pels aliments disponibles a la muntanya. A més, els vigilants del parc insten la gent a no accedir-hi amb menjar per evitar situacions desagradables i atacs violents per part dels animals.