Un grup de pingüins rehabilitats és alliberat i reintroduït al mar
Cinc dels animals han estat equipats amb un transmissor via satèl·lit per avaluar l’èxit dels esforços del rescat
L’alliberament d’un grup de pingüins rehabilitats ha generat un ampli ressò a les xarxes socials, on nombrosos usuaris han elogiat la feina de l'ONG R3 Animal, responsable del seu rescat i recuperació. Cinc dels pingüins han estat equipats amb un transmissor via satèl·lit abans de ser retornats al seu hàbitat natural, segons ha informat l’entitat. El dispositiu permetrà acompanyar la seva ruta de tornada a les colònies reproductives, així com avaluar l’èxit dels esforços de rehabilitació després del període de recuperació.