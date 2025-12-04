Vídeo Viral
Brutal esfondrament d'una carretera a Indonèsia per les inundacions
El succés ha provacat, de moment 700 morts i 500 desapareguts
Les fortes pluges han tingut efectes catastròfics sobre el territori i les persones a Indonèsia, on les fortes inundacions han causat, de moment, 700 morts i 500 desapareguts a Sumatra. Això ha provocat que les autoritats del país hagin hagut de declarar el desastre nacional i es continuen avluant els possibles danys.
En el vídeo de la portada es veu una escena molt impactant del moment exacte en el qual s'esfondra la carretera mentre camina la gent i com ho contemplen les persones que estan a l'altre cantó.