Vídeo Viral
Mascotes a cinemes de la Xina
En qualsevol altre context l'estrena de la pel·lícula Zootopia 2 seria notícia perquè és una cinta més de Disney, però en aquest, el fet destacable és que a Xina, s'ha permès que moltes persones que anessin a veure el llargmetratge d'animació poguessin portar també el gos amb ells al cinema. És el primer cop que es fa i respon a una nova estratègia per captar més consumidors, i depenent del resultat s'instaurarà o no de forma definitiva.
En el vídeo, publicat a la xarxa social X per un usuari del país, es mostra un d'aquests moments: diverseses persones visionant la pel·lícula en companyia de les seves mascotes dins de la sala. La iniciativa, però, també ha generat indignació entre alguns usuaris que consideren que això atenta contra el seu benestar i es prioritza el de les mascotes per sobre del de les persones i a més, defensen que el cinema no és l'entorn per du a terme aquesta iniciativa.