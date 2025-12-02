Vídeo viral
La reacció d'un camell al veure la neu per primer cop
Ha passat en un ranxo de California
Hi ha cops que els animals tenen reaccions molt espontànies, pròpies dels humans i això és precisament el que ha passat amb un camell anomenat Albert, quan ha vist la neu per primer cop. En el vídeo es veu la graciosa reacció d'un dromedari saltant d'alegria en entrar en contacte amb la neu en un ranxo de California, als Estats Units, tal com es veu a la filmació publicada per un usuari a la xarxa social tik tok.