Vídeos virals
Una escola de Nova Jersey celebra l'aniversari d'un gos de teràpia sord
L’alumnat ha dedicat una cançó en llengua de signes a l'animal i ha destacat la importància de la inclusió
La celebració de l’aniversari de Cole, un gos de teràpia sord, s’ha convertit en un acte simbòlic d'inclusió en una escola de Nova Jersey. Els estudiants han interpretat una cançó d’aniversari utilitzant la llengua de signes, adaptant-se a la condició de l’animal i promovent valors d’empatia.
Cole forma part del programa de teràpia de l’escola, on ofereix suport emocional i acompanyament als alumnes. La iniciativa de celebrar el seu aniversari ha servit per reconèixer el gos i per sensibilitzar sobre la importància de l’accessibilitat