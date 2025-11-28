Vídeo viral
Un gimnasta d'Azerbaidjan aconsegueix el primer salt mortal complet als Jocs Mundials de la Xina
El món de la gimnàsia acrobàtica ha presenciat un moment hsitòric. L'atleta azerbaidjà Tofig Aliyev, ha exacutat per primer cop en una competició oficial, el salt conegut com a full-full-full, que consisteix a fer un triple salt mortal cap enrere i amb unba rotació de 360 garus, durant els Jocs Mundials de la Xina.
El vídeo, que a xarxes ja està adquirint una gran notorietat per la dificultat de la maniobra, mostra el moment en què l'atleta realitza l'exercici de manera perfecte.
El sat del jove gimnasta ha sobtat tant que fins i tot els experts ja s'estan pregunta i això podria provocar un canvi de reglament i que la sevca fita marcarà un abans i un després en quant als còdigs de la dificultat de la gimnàsia acrobàtica.